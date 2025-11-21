Главный тренер «Урала» объяснил стилистическую трансформацию команды

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко объяснил трансформацию игрового стиля екатеринбургской команды.

«Дома со «СКА-Хабаровск» произошёл просто несчастный случай. Мы давили на чужие ворота, но один из первых контрвыпадов соперника в концовке первого тайма завершился пенальти, который позже экспертная комиссия признала неправомерным.

Повторю, мы сохраняли спокойствие. Понимали, что нужно просто продолжать трудиться и преодолеть этап через работу. Само собой, анализировали ситуацию. Видели, что с доминирующей моделью футбола, когда соперник стал отдавать нам и территорию и пространство, «Уралу» стало особенно тяжело вскрывать чужую оборону из восьми—девяти человек. Плюс из-за травм потеряли некоторых креативных игроков, которые могли в таких моментах что-то сотворить за счёт индивидуальных действий. Во время международных пауз лишались сборников — у нас их много. А соперники выстраивали игру так, чтобы ловить нас на быстрых контратаках либо на случайных ошибках. Тренер не может выбрать один путь и следовать только ему. Важна гибкость. И мы немного перестроились.

Включили чуть более прагматичный режим, перешли к плану «Б». Можно сказать, произошла небольшая стилистическая трансформация. На календаре только ноябрь, впереди ещё долгий путь, а очки нужно набирать сейчас. Возможно, на победном отрезке мы немного потеряли качество игры в атаке, но при этом эффективнее стали действовать в обороне. Это тоже показатель.

Готовы временно отойти от комбинационного футбола ради прагматизма и достижения результата. При этом «Урал» остаётся лидером дивизиона по общему количеству созданных моментов, ударам по воротам и ожидаемым голам (xG). По владению мячом и длительности голевых атак команда входит в топ-3», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.