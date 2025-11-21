Мирослав Ромащенко назвал тренеров, которым симпатизирует в России и Европе

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, какие специалисты из России и Европы ему нравятся.

«Я живу и работаю в стране, где достаточно много высококвалифицированных, успешных тренеров. У нас хорошая тренерская школа. Я многому у них учился. Это и Олег Иванович Романцев, и покойный Георгий Саныч Ярцев, Валерий Георгиевич Газзаев, Юрий Палыч Сёмин. Посмотрите, сколько у нас сейчас успешно работает тренеров более молодого поколения. У многих коллег я вижу классные идеи. Другое дело, что периодически нужно посматривать, и что «там», за границей. Например, мне всегда импонировал Унаи Эмери. Где бы он ни работал — в «Вильярреале», «Спартаке» или «Астон Вилле» — его подход, стиль не меняется. Мне нравятся Де Дзерби, Постекоглу. Интересно наблюдать и за менее именитыми тренерами. Причём заочное знакомство с ними происходит случайно: сначала начинаешь следить за командой, которая берёт своё за счёт организации игры и тренерских идей.

Безусловно, я стараюсь не пропускать матчи Премьер-Лиги и по возможности смотреть их. Мне импонирует работа Михаила Галактионова в «Локомотиве», Мурада Мусаева в «Краснодаре» и, конечно, Андрея Талалаева в «Балтике», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.