Главная Футбол Новости

«Спартак» не общался с Пабло Солари по будущему в клубе

Комментарии

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, рассказал, что руководство клуба не общалось с ним насчёт будущего аргентинского футболиста.

«У нас не было разговоров со «Спартаком» о будущем Солари в клубе. Если они захотят его оставить или отдать в аренду, наверняка найдутся клубы, которые захотят заполучить игрока», — сказал Кипершмид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующий контракт аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Пабло провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Комментарии
