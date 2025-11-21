Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА



Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Я заранее не говорю, поэтому не буду гадать и играть в угадайку, что к чему. Какие ожидания от дерби? Естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл у ЦСКА. А там посмотрим, игра покажет», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).