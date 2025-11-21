Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джонатан Альба отреагировал на информацию об истечении его контракта с «Ростовом»

Джонатан Альба отреагировал на информацию об истечении его контракта с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отреагировал на информацию об истечении его контракта с клубом. Испанский специалист возглавил жёлто-синих в конце февраля этого года после ухода Валерия Карпина.

— В СМИ была информация о том, что у вас заканчивается контракт с «Ростовом» 15 декабря. Как обстоят дела с ним сейчас?
— По поводу того, когда закончится и до какого числа соглашение, я здесь говорить не буду. У меня есть контракт, я работаю здесь каждый день, буду продолжать.

— Вам предлагали продлить его?
— Я не хочу комментировать это сейчас.

— Вы бы хотели остаться в «Ростове»?
— Да, я очень счастлив здесь, — приводит слова Альбы «РБ Спорт».

«Ростов» после первого круга Мир РПЛ сезона-2024/2026 набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Джонатан Альба отказался комментировать проблемы Валерия Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android