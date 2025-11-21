Джонатан Альба отреагировал на информацию об истечении его контракта с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отреагировал на информацию об истечении его контракта с клубом. Испанский специалист возглавил жёлто-синих в конце февраля этого года после ухода Валерия Карпина.

— В СМИ была информация о том, что у вас заканчивается контракт с «Ростовом» 15 декабря. Как обстоят дела с ним сейчас?

— По поводу того, когда закончится и до какого числа соглашение, я здесь говорить не буду. У меня есть контракт, я работаю здесь каждый день, буду продолжать.

— Вам предлагали продлить его?

— Я не хочу комментировать это сейчас.

— Вы бы хотели остаться в «Ростове»?

— Да, я очень счастлив здесь, — приводит слова Альбы «РБ Спорт».

«Ростов» после первого круга Мир РПЛ сезона-2024/2026 набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.