Мирослав Ромащенко: хочется, чтобы «Спартак» участвовал в гонке за золотом РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Мирослав Ромащенко высказался о турнирных амбициях красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге. По итогам 15 туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«По понятным причинам у меня не так много времени для детального просмотра игр, но фрагментарно слежу. Впечатления, наверное, те же, что и у большинства. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» был более конкурентоспособен и решал другие задачи — участвовал в гонке за золотом РПЛ. К сожалению, пока мы этого не видим. По каким причинам — наверное, тема для отдельного разговора», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.