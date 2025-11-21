Егор Титов: не могу сказать, что ЦСКА будет фаворитом в дерби со «Спартаком»

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов не рискнул назвать ЦСКА фаворитом предстоящего матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45.

«Не могу сказать, что армейцы будут фаворитами. Но у них есть запас прочности, даже если команда не выиграет, ничего страшного не будет. У «Спартака» ситуация иная, нужно побеждать в каждом матче, чтобы догонять лидеров. Поэтому больше мотивации и желания должно быть у футболистов красно-белых. Та линия атаки, которая создавала много голевых моментов и ситуаций в последних играх, должна выйти на первые роли. Также хотелось бы, чтобы нашёлся лидер, который может вытащить такой матч», — приводит слова Титова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).