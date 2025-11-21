Орлов: Карпин устроил акцию против «Зенита». Он мстит!

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, что Валерий Карин не выпустил в стартовом составе сборной России игрока «Зенита» Максима Глушенкова на матч с Перу, который состоялся в Санкт-Петербурге 12 ноября (1:1).

— Почему Карпин не выпустил Глушенкова с Перу в Петербурге? Разве Максим по уровню хуже Алексея Миранчука?

— Нет, конечно! То, что сотворил Карпин, — это акция против «Зенита». Когда сборная играет в городе, откуда у неё есть ведущий футболист, тренер обычно выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. Убеждён, если бы он его выпустил, мы бы не вничью сыграли, а выиграли. Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту», мстит! Не знаю, почему, это его личные проблемы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».