Дмитрий Сычёв ответил, правильно ли поступил «Спартак», уволив Деяна Станковича

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, правильно ли поступил «Спартак», отправив в отставку с поста главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист тренировал первую команду красно-белых с лета 2024 по ноябрь 2025. Первый круг Мир РПЛ этого сезона «Спартак» завершил на шестом месте, отставая от лидера чемпионата «Краснодара» на восемь очков.

– Правильно ли сделал «Спартак», уволив Станковича?

– Мы увидим это со временем. Любое решение оценивается спустя время. По моим ощущениям, эпопея со Станковичем утомила не только болельщиков, но и специалистов, возможно, и самих футболистов. Часто говорили больше, как тренер устал, чем о футболе, тактике, очках и турнирной таблице — это некорректно по отношению к клубу, болельщикам и игрокам. Новый этап пока с исполняющим обязанности — эмоциональная встряска. Какую она даст отдачу — посмотрим. Качественные игроки в «Спартаке» есть, это не вызывает сомнений, — приводит слова Сычёва Metaratings.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт на «Лукойл Арене» 22 ноября. Начало — в 16:45 мск.