Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв ответил, правильно ли поступил «Спартак», уволив Деяна Станковича

Дмитрий Сычёв ответил, правильно ли поступил «Спартак», уволив Деяна Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, правильно ли поступил «Спартак», отправив в отставку с поста главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист тренировал первую команду красно-белых с лета 2024 по ноябрь 2025. Первый круг Мир РПЛ этого сезона «Спартак» завершил на шестом месте, отставая от лидера чемпионата «Краснодара» на восемь очков.

– Правильно ли сделал «Спартак», уволив Станковича?
– Мы увидим это со временем. Любое решение оценивается спустя время. По моим ощущениям, эпопея со Станковичем утомила не только болельщиков, но и специалистов, возможно, и самих футболистов. Часто говорили больше, как тренер устал, чем о футболе, тактике, очках и турнирной таблице — это некорректно по отношению к клубу, болельщикам и игрокам. Новый этап пока с исполняющим обязанности — эмоциональная встряска. Какую она даст отдачу — посмотрим. Качественные игроки в «Спартаке» есть, это не вызывает сомнений, — приводит слова Сычёва Metaratings.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт на «Лукойл Арене» 22 ноября. Начало — в 16:45 мск.

Материалы по теме
Андрей Мостовой объяснил свой оскорбительный заряд про «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android