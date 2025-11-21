Скидки
Вратарь «Спартака» Максименко: не считаю, что провожу плохой сезон

Вратарь «Спартака» Максименко: не считаю, что провожу плохой сезон
Голкипер «Спартака» Александр Максименко отреагировал на критику в свой адрес, которая возникает по ходу текущего сезона.

— Принимаю критику. Но не считаю, что есть какой-то спад. Тут я ориентируюсь на своё мнение и близких ко мне людей, которым доверяю. Выводы сомнительных экспертов и аналитиков, если честно, не очень интересуют.

Конечно, ошибки были. Они бывают у всех, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, первый гол в матче чемпионата с «Локо».

У меня нет ощущения, что я провожу плохой сезон. Провальным считаю для себя отрезок при Руе Витории — вот тогда действительно допустил много ляпов. Сейчас всё иначе.

В ряде моментов я не спас команду, хотя в теории мог? Очевидно, это так, ведь каждый удар теоретически можно отразить. Но чтобы ответить, почему, нужно подолгу разбирать каждый отдельный эпизод. Интересно ли это тем, кто меня критикует? Сомневаюсь. Одно знаю точно: в моей подготовке, в моём отношении к делу ничего не менялось и не поменяется, — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».

«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» Максименко — о грядущем дерби с ЦСКА
