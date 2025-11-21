Григорян определил, у кого больше шансов на победу в дерби «Спартак» — ЦСКА
Поделиться
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У ЦСКА больше каких‑то логических шансов. Это более зрелая игра в атаке и постоянство в эффективности атакующих действий. Большим преимуществом будет владеть ЦСКА, но что‑то мне подсказывает, что матч будет ничейным», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:18
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
16:01
-
15:58
-
15:50
-
15:48
-
15:44
-
15:42
-
15:41
-
15:30
-
15:30
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:21
-
14:08
-
14:08
-
14:05
-
14:04
-
14:01