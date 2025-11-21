Григорян определил, у кого больше шансов на победу в дерби «Спартак» — ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

«У ЦСКА больше каких‑то логических шансов. Это более зрелая игра в атаке и постоянство в эффективности атакующих действий. Большим преимуществом будет владеть ЦСКА, но что‑то мне подсказывает, что матч будет ничейным», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).