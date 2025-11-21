Погребняк: не хотелось бы, чтобы такая легенда, как Акинфеев, пропустил дерби

Бывший российский нападающий Павел Погребняк оценил, как скажется потеря вратаря Игоря Акинфеева на ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:45 мск.

«Отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком». Вратарь — это пол команды. Не хотелось бы, чтобы такая легенда пропустила матч. Потому что были моменты, когда Тороп пропустил гол от «Локомотива» с углового. Акинфеев — более надёжный вратарь. Его будет не хватать в дерби со «Спартаком», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.