Погребняк: не хотелось бы, чтобы такая легенда, как Акинфеев, пропустил дерби
Бывший российский нападающий Павел Погребняк оценил, как скажется потеря вратаря Игоря Акинфеева на ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком». Вратарь — это пол команды. Не хотелось бы, чтобы такая легенда пропустила матч. Потому что были моменты, когда Тороп пропустил гол от «Локомотива» с углового. Акинфеев — более надёжный вратарь. Его будет не хватать в дерби со «Спартаком», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
