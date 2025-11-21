Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: не хотелось бы, чтобы такая легенда, как Акинфеев, пропустил дерби

Погребняк: не хотелось бы, чтобы такая легенда, как Акинфеев, пропустил дерби
Комментарии

Бывший российский нападающий Павел Погребняк оценил, как скажется потеря вратаря Игоря Акинфеева на ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Акинфеева — потеря для ЦСКА перед дерби со «Спартаком». Вратарь — это пол команды. Не хотелось бы, чтобы такая легенда пропустила матч. Потому что были моменты, когда Тороп пропустил гол от «Локомотива» с углового. Акинфеев — более надёжный вратарь. Его будет не хватать в дерби со «Спартаком», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Григорян определил, у кого больше шансов на победу в дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android