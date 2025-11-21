Титов определил ключевых футболистов перед дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший российский футболист Егор Титов назвал ключевых футболистов «Спартака» и ЦСКА в преддверии очного матча команд. Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

«У ЦСКА великолепная центральная ось, это Иван Обляков и Матвей Кисляк. В целом у армейцев есть русский костяк. «Спартак» же подходит в другой ситуации. Если не брать Наиля Умярова, на первый план выходят Эсекьель Барко, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари. В последних играх здорово смотрелся Ливай Гарсия, наконец-то он начал забивать, но за сборную в последней игре остался в запасе. Это не радует, может потерять игровой тонус, но есть и плюс в виде отдыха, сыграет с удвоенной энергией. Есть надежда на этих футболистов, за исключением Солари, который пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек», — приводит слова Титова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).