«Сразу мысль: «Бить?» Андрей Мостовой — о первых эмоциях после попытки похищения

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что чувствовал в первый момент неудавшейся попытки похищения. Напомним, в ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге злоумышленники попытались похитить Мостового. Нападение на игрока было совершено на улице Вязовой. Андрей пытался сесть в автомобиль, в этот момент на него напали.

«Когда увидел, что на меня бегут, был шок и ступор. Вообще не понимал, что происходит. Ничего даже не мог сделать. Очнулся только, когда они начали меня пытаться затащить в машину. Вот тогда сразу мысли понеслись: «Бить? Нет, смысла бить нет, это не драка, они меня в машину свою тащат. Значит, надо вырываться, попытаться убежать». Спасибо большое Саше, другу, что помог. Потом, когда они отъехали, всё закончилось, мы друг на друга посмотрели: «А что это вообще было?!» Может, шутка? Прикол? Может, пранки уже такие пошли? Но вроде у меня нет таких настолько странных знакомых, которые могут такое сделать. Стал анализировать, может, чем-то кому-то насолил, может, обидел, дорогу перешёл. Может, вообще перепутали с кем-то? Но чтобы вот так, в центре Санкт-Петербурга, людей могли за выкуп похищать – вообще мысли не было», — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Мостовой провёл 20 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.