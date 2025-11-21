Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв назвал фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА

Дмитрий Сычёв назвал фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА
Аудио-версия:
Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«По составу и игре ЦСКА выглядит фаворитом — это очевидно. Но перед дерби история показывает: статус фаворита часто теряет значение. ЦСКА интересен целостностью команды, качеством футболистов и тактикой Челестини. Для него это уже второе дерби. Также важно, что матч будет обслуживать Карасёв, опытный судья — хочется качественного судейства. Надеюсь, все спорные вопросы останутся минимальными, всё будет решаться только на поле», — приводит слова Сычёва Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Новости. Футбол
Все новости RSS

