Дмитрий Сычёв назвал фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

«По составу и игре ЦСКА выглядит фаворитом — это очевидно. Но перед дерби история показывает: статус фаворита часто теряет значение. ЦСКА интересен целостностью команды, качеством футболистов и тактикой Челестини. Для него это уже второе дерби. Также важно, что матч будет обслуживать Карасёв, опытный судья — хочется качественного судейства. Надеюсь, все спорные вопросы останутся минимальными, всё будет решаться только на поле», — приводит слова Сычёва Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).