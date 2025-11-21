Скидки
Флик ответил, хотел ли бы он потренировать Месси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, хотел ли бы он поработать с нападающим Лионелем Месси. На текущий момент 38-летний игрок выступает в составе «Интер Майами» из МЛС.

– Какие чувства вызывает у вас фотография Месси, вернувшегося на «Камп Ноу»? Хотели ли бы вы его потренировать?
– Почему бы и нет? Он лучший игрок за последние 10 или более лет. Всегда ценил его футбол. Но у него контракт до 2028 года, у меня до 2027 года… Думаю, это вопрос не для меня, — приводит слова Флика AS.

Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год. В «Барселоне» нападающий выиграл семь «Золотых мячей».

Комментарии
