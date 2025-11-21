Ровно 18 лет назад Хорватия обеспечила России выход на Евро-2008, обыграв Англию

Сегодня исполняется 18 лет со дня ключевых матчей заключительного тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2008 года в группе Е. Эти игры состоялись 21 ноября 2007 года и определили двух участников континентального первенства.

Перед последним туром ситуация в группе Е выглядела следующим образом: Хорватия занимала первое место с 26 очками, Англия располагалась на второй строчке с 23 очками, а сборная России шла третьей с 21 очком. Напрямую на Евро-2008 квалифицировались две лучшие команды группы. Сборная Хорватии к тому моменту уже обеспечила себе путёвку на турнир. Английской сборной было достаточно не проиграть хорватам на домашнем стадионе «Уэмбли», поскольку по результатам личных встреч (победа 3:0 и поражение 1:2) «три льва» превосходили россиян. В свою очередь, сборной России для выхода на турнир требовалась собственная победа над Андоррой в выездном матче и поражение англичан.

Российская команда выполнила свою часть задачи, одержав минимальную победу над Андоррой со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Дмитрий Сычёв, что позволило сборной России сохранить шансы на квалификацию. Однако англичане не смогли решить поставленную перед ними задачу. На «Уэмбли» сборная Хорватии продемонстрировала уверенную игру и одержала победу над хозяевами со счётом 3:2. Победа хорватов изменила итоговую расстановку в верхней части группы Е.

По итогам заключительного тура верхняя часть турнирной таблицы группы Е приняла следующий вид:

1. Хорватия – 29 очков (выход на Евро-2008).

2. Россия – 24 очка (выход на Евро-2008).

3. Англия – 23 очка.

Таким образом, сборная России получила путёвку на чемпионат Европы 2008 года. На самом турнире российская команда дошла до полуфинала, где уступила будущему чемпиону, сборной Испании, со счётом 0:3. Этот результат позволил сборной России стать бронзовым призёром Евро-2008.