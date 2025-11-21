Полузащитник ЦСКА Попович: мы должны побеждать «Спартак» в предстоящем дерби

Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Ранее футболист выступал в Италии за «Наполи» и «Монцу».

«Конечно, мы должны побеждать «Спартак» в предстоящем дерби. Мне сложно сравнить это противостояние с каким‑то итальянским. Помню прошлое дерби, мне оно очень понравилось. Очень жду наших фанатов и хочу, чтобы они поскорее вернулись на стадионы», — приводит слова Поповича «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.