Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Акрон — Сочи: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ 2025/2026, 21 ноября

«Акрон» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, пройдёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Встречу примет стадион «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Стартовые составы команд.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Савичев, Бакаев, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Болдырев.

«Сочи»: Ломаев, Солдатенков, Стоич, Волков, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан восемь очков.

Лидирует в чемпионате России с 33 набранными очками «Краснодар». ЦСКА занимает второе место, заработав 33 очка. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
