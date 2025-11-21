«Акрон» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 ноября, пройдёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Встречу примет стадион «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Савичев, Бакаев, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Болдырев.

«Сочи»: Ломаев, Солдатенков, Стоич, Волков, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан восемь очков.

Лидирует в чемпионате России с 33 набранными очками «Краснодар». ЦСКА занимает второе место, заработав 33 очка. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

