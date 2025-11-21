Гвардиола прокомментировал список Руни без Холанда: это его мнение, всё нормально

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу того, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не включил Эрлинга Холанда в свою тройку лучших игроков текущего сезона английской Премьер-лиги. Бывший форвард «красных дьяволов» ранее назвал Антуана Семеньо («Борнмут»), Брайана Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Виктора Дьёкереша («Арсенал») своими предпочтительными кандидатурами.

«Его мнение, это не имеет значения. Всё нормально, не какая-то проблема. Эрлинг невероятен в этом сезоне. Он побил все рекорды и продолжает бить множество личных и индивидуальных рекордов в Премьер-лиге и за сборную Норвегии. Рад за него и его национальную команду», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Действующее трудовое соглашение Холанда с футбольным клубом «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского футболиста составляет € 180 млн.