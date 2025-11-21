Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал список Руни без Холанда: это его мнение, всё нормально

Гвардиола прокомментировал список Руни без Холанда: это его мнение, всё нормально
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу того, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не включил Эрлинга Холанда в свою тройку лучших игроков текущего сезона английской Премьер-лиги. Бывший форвард «красных дьяволов» ранее назвал Антуана Семеньо («Борнмут»), Брайана Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Виктора Дьёкереша («Арсенал») своими предпочтительными кандидатурами.

«Его мнение, это не имеет значения. Всё нормально, не какая-то проблема. Эрлинг невероятен в этом сезоне. Он побил все рекорды и продолжает бить множество личных и индивидуальных рекордов в Премьер-лиге и за сборную Норвегии. Рад за него и его национальную команду», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Действующее трудовое соглашение Холанда с футбольным клубом «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Это талант поколения». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о Холанде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android