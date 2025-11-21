Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера» Бастони объяснил, чему завидует в НБА

Защитник «Интера» Бастони объяснил, чему завидует в НБА
Аудио-версия:
26-летний защитник ФК «Интер» Алессандро Бастони высказался о европейском футболе, сравнив его с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

«Больше всего в их мире [НБА] завидую тому, что они умеют принимать поражение. У нас проигрыш ощущается как конец света. Но когда играешь так много, это не может не случиться: ты не всегда можешь быть на пике. Всегда есть ещё один шанс показать свою ценность. Их спортсмены выражают себя свободно, не опасаясь нападок или осуждения. В США они гораздо более продвинуты в этом. На меня это не давит, должен с этим жить, потому что сам выбрал этот мир.

Финал Лиги чемпионов? Это было странно. Мы приехали после полуфинала, который войдёт в историю Лиги чемпионов, но в финале ПСЖ двигался в два раза быстрее нас. Это трудно объяснить, словно мы не осознали, насколько они были сильны. Но мы вышли в два финала за три года, а это непросто. Конечно, мы бы предпочли их выиграть, но такие переживания остаются с нами», — приводит слова Бастони издание Football Italia.

