Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА

«Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях представил видео в преддверии матча 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (22 ноября), в котором показал, как шестилетняя девочка Ассоль, назначенная «директором по дерби», готовит красно-белых к игре с армейцами.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

Так, например, в ролике показано, как Ассоль раскладывает конфеты на места футболистов «Спартака» в раздевалке, даёт рекомендации по игре вратарю Илье Помазуну и полузащитнику Жедсону Фернандешу. В концовке видео девочка обратилась к исполняющему обязанности главного тренера красно-белых Вадиму Романову и сказала, что верит в команду.

