«Сильный удар по мне». Андрей Мостовой — об уходе из академии ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился воспоминаниями об уходе из академии ЦСКА на раннем этапе карьеры.

— Это сильный удар был по мне. Я был в ЦСКА с самого первого набора. Есть фотографии, из двух сотен детей к выпуску осталось, наверное, человека два. Я и представить себе не мог, что уберут и меня.

Был ещё маленький, не понимал многого. Там пошёл такой разговор: ты сейчас в аренду пойдёшь, затем вернёшься. А вскоре мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: «Прошу отчислить меня из академии ЦСКА».

Когда понял, что произошло, был в шоке. Оказался в команде «Крылатское». Чтоб вы понимали, если академии ЦСКА и «Зенита» – это высшая лига, «Крылатское» это ниже второй. Там ребята уже в 14 лет курили. Неделю там провёл, эту неделю ходил весь чёрный. Из школы родителям звонили: «Что происходит?» Мама отвечала: «Не трогайте его пожалуйста пока».

Она дала мне небольшую паузу, чтобы прийти в себя. А через неделю осознали, что нужно двигаться дальше, пошли на просмотры. Даже в «Спартаке» был какое-то время.

— И что?

— Неделю тренировался. Мне казалось, кстати, очень хорошо там себя проявлял. Многое получалось, но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс—минус такие же ребята есть, сейчас места нет. Я пошёл в «Локомотив», там взяли, — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».