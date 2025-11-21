Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дзюба впервые с октября попал в заявку «Акрона» на матч РПЛ
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба попал в заявку тольяттинской команды на матч Мир Российской Премьер-Лиги впервые с октября. Сегодня, 21 ноября, красно-чёрные встретятся с «Сочи» в игре 16-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Последний раз в РПЛ 37-летний форвард выходил на поле в матче 13-го тура с «Локомотивом» (1:1), который состоялся 26 октября. Затем Дзюба восстанавливался после повреждения.

В нынешнем сезоне нападающий «Акрона» принял участие в 13 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

