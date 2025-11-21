Андрей Мостовой высказался о влиянии отношений на футбольную карьеру

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением касательно возможного влияния отношений на спортивную карьеру.

— Знал футболистов, которые долго избегали серьёзных отношений, потому что загонялись на тему, что девушкам от них нужно прежде всего финансовое обеспечение.

— У отца это любимая тема, он за меня сильно переживает, что у разбитого корыта останусь, историй-то много у нас в футболе таких. Я насчёт денег в этом смысле вообще не думал. Но у меня был другой загон – серьёзные отношения могут помешать именно в моей спортивной карьере, будут отвлекать. Я с этим столкнулся, у меня были отношения, показалось, что как будто свернул не туда.

При этом я был в эмоциях, сам не замечал, что происходит, но моё окружение чуть-чуть намекало – не всё в порядке. А там был момент, когда надо было что-то решать. Мне в целом было комфортно, нормально, но понимал, что сейчас чуть-чуть — и можно сойти с рельс. И, может быть, какой-то психологический блок у меня остался, потому что долгое время не получается с серьёзными отношениями. Но ребята постарше поддерживают, мол, всё впереди, говорят: «Андрюша, даже вообще не переживай!» — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».