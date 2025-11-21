Защитник «Зенита» Юрий Горшков: сейчас самое важное — это результат, а не красивая игра

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород».

— В предстоящем матче с «Пари НН» «Зенит» на бумаге выглядит фаворитом. При этом достаточно много самых разных факторов: и много игроков уезжали в сборные, и трудности, связанные с подготовкой. Как вам кажется, что можно ожидать от подобного матча и подобного соперника?

— Такие матчи, думаю, даже сложнее, потому что там, где есть явный фаворит, другая команда закрывается. Плюс наступают холода. Думаю, сейчас самое важное — это результат, а не красивая игра, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.