Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Юрий Горшков: сейчас самое важное — это результат, а не красивая игра

Защитник «Зенита» Юрий Горшков: сейчас самое важное — это результат, а не красивая игра
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В предстоящем матче с «Пари НН» «Зенит» на бумаге выглядит фаворитом. При этом достаточно много самых разных факторов: и много игроков уезжали в сборные, и трудности, связанные с подготовкой. Как вам кажется, что можно ожидать от подобного матча и подобного соперника?
— Такие матчи, думаю, даже сложнее, потому что там, где есть явный фаворит, другая команда закрывается. Плюс наступают холода. Думаю, сейчас самое важное — это результат, а не красивая игра, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
«Повторять не хочется». Андрей Мостовой — о втором месте «Зенита» в РПЛ в прошлом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android