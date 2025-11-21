Тедеев рассказал о состоянии Дзюбы в преддверии матча с «Сочи»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что 37-летний нападающий команды Артём Дзюба готов играть в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится сегодня, 21 ноября. Футболист попал в заявку красно-чёрных на встречу РПЛ впервые с октября, поскольку восстанавливался от повреждения.

«Дзюба полностью готов играть. Но мы понимаем, он много времени пропустил, не стали рисковать. Уверен, что он выйдет на поле в этом матче и принесёт пользу команде», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне нападающий «Акрона» принял участие в 13 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

