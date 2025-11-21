Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Юрий Горшков: хочется скорее играть, с нетерпением жду матч с «Пари НН»

Аудио-версия:
Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о своём нынешнем состоянии после перерыва на матчи сборных и оценил настрой петербургской команды перед игрой с «Пари НН» в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

— Юрий, как вы оцените своё состояние, а также общий настрой команды после перерыва, связанного с матчами сборных?
— Личное состояние очень хорошее, чувствую себя и физически, и морально очень хорошо. Хочется скорее играть, с нетерпением жду матч.

— Как вы оцените результаты «Зенита» в первом круге?
— На четвёрочку. Думаю, если бы последний матч выиграли, было бы и четыре с плюсом, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.

