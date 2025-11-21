Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол Новости

Зиньковский заявил о желании вернуться в «Спартак»

Зиньковский заявил о желании вернуться в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сочи» Антон Зиньковский, арендованный у «Спартака», заявил о желании вернуться в стан красно-белых.

«Много факторов [почему ушёл в аренду]. Но я не показал тот максимум, который хотели от меня увидеть в «Спартаке». Были разные моменты, не всё удалось воплотить.

Хочу вернуться в «Спартак». Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — сказал Зиньковский в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Зиньковский перешёл в «Сочи» на правах аренды минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

