Защитник «Зенита» Горшков: не смотрел, кто с кем играет в туре, главное — набирать очки

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил, думает ли он перед матчем 16-го Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» об играх конкурентов в ближайшие выходные.

— Тур очень боевой, очень интересный: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Локомотив». Держите ли в голове, что вообще никак нельзя терять очки, потому что есть шанс кого-то догнать, а, может быть, от кого-то оторваться?

— Честно, даже не смотрел, кто с кем играет в туре. И вообще редко слежу, потому что самое главное — набирать очки самим. Если ты не выиграл, какая разница, кто там и как сыграл, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке. На данный момент лидером чемпионата России является «Краснодар», на второй позиции находится ЦСКА — у обеих команд по 33 очка.