Александр Мостовой: Романов — временный тренер «Спартака», никто его не знает

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что никто не знает Вадима Романова, временно исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». 22 ноября красно-белые сыграют с ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ.

«Небольшой фаворит в дерби — это «Спартак». Несмотря на то что ЦСКА идёт выше в турнирной таблице РПЛ и является более стабильной командой. Мы же видим, как ЦСКА тяжело даются победы. У «Спартака» сейчас что-то поменялось. Единственное — не знаем, будет лучше или хуже.

Станкович ушёл, а я вижу, многие ребята говорят, что ничего не изменилось. На данный момент назначен временный тренер. Никто его не знает. «Спартак» будет играть на домашнем поле, будет полный стадион. Принципиально, думаю, 55% на 45% будет преимущество в пользу «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

