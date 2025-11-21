Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Радимов: российский костяк не главный в «Спартаке», руководят в команде иностранцы

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов отметил, что костяк из российских игроков не является основным в «Спартаке». Также футбольный эксперт подчеркнул, что в этой ситуации исполняющему обязанности главного тренера красно-белых Вадиму Романову нужно показать свой авторитет.

«Проблема в том, что российский костяк не является главным в «Спартаке». Кто? Наиль Умяров? Маловероятно по тому, что я вижу. Даниил Денисов — точно нет. Руслан Литвинов сидит на скамейке. Александр Максименко — ни рыба ни мясо. А руководят в команде иностранцы.

В этой ситуации для Вадима Романова необходим авторитет. Не верю в то, что иностранцы плохо его воспримут. Чтобы удержать раздевалку, требуется авторитет. Этого Романову добиться будет очень сложно. Желаю ему удачи», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В субботу, 22 ноября, команда Романова встретится с ЦСКА в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

