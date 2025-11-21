Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим ответил, какие футболисты не смогут сыграть с «Эвертоном»

Тренер «МЮ» Аморим ответил, какие футболисты не смогут сыграть с «Эвертоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» высказался о нынешнем состоянии ряда игроков своей команды.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шешко пропустит несколько недель, не знаю, сколько именно займёт восстановление, но не думаю, что там что-то серьёзное. Нам следует быть осторожными по отношению к Беньямину, он уже находится в процессе восстановления, ему уже лучше. Через несколько недель Бен вернётся.

Магуайр не готов к игре. Кобби [Майну] сегодня не тренировался, но завтра, думаю, он возобновит работу. Лисандро Мартинес всё ближе к тому, чтобы выйти на поле. Разумеется, к этому нужно подходить аккуратно, в первые минуты ему будет непросто, состояние гораздо лучше, чем две недели назад», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может усилить состав двумя игроками из Лиги 1 — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android