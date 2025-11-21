Тренер «МЮ» Аморим ответил, какие футболисты не смогут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» высказался о нынешнем состоянии ряда игроков своей команды.

«Шешко пропустит несколько недель, не знаю, сколько именно займёт восстановление, но не думаю, что там что-то серьёзное. Нам следует быть осторожными по отношению к Беньямину, он уже находится в процессе восстановления, ему уже лучше. Через несколько недель Бен вернётся.

Магуайр не готов к игре. Кобби [Майну] сегодня не тренировался, но завтра, думаю, он возобновит работу. Лисандро Мартинес всё ближе к тому, чтобы выйти на поле. Разумеется, к этому нужно подходить аккуратно, в первые минуты ему будет непросто, состояние гораздо лучше, чем две недели назад», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.