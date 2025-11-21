ФИФА поменяла постер к ЧМ-2026 после критики из-за отсутствия Роналду на нём

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала в социальных сетях новый постер, посвящённый грядущему чемпионату мира, добавив на него нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: FIFA
Изначально ФИФА разместила постер, на котором португальскую национальную команду представил полузащитник Бруну Фернандеш. При этом изображение Роналду отсутствовало, что вызвало недовольство болельщиков, начавших критиковать организацию. В итоге ФИФА удалила этот постер.
Мировое первенство пройдёт летом 2026 года на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.
