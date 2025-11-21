Скидки
Владислав Радимов назвал фаворита матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Владислав Радимов назвал фаворита матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
Аудио-версия:
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о фаворите матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Кого вы видите фаворитом?
— ЦСКА. Возвращаются Обляков, Мойзес, Алвес. То пространство, которое «Спартак» обычно предоставляет соперникам, для ЦСКА стилистически очень сильно подходит. Подарок? Думаю, что да. А сильно состав [исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»] Вадим Романов менять не будет, потому что не в силах сейчас это сделать, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.

