Владислав Радимов назвал фаворита матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о фаворите матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком».

— Кого вы видите фаворитом?

— ЦСКА. Возвращаются Обляков, Мойзес, Алвес. То пространство, которое «Спартак» обычно предоставляет соперникам, для ЦСКА стилистически очень сильно подходит. Подарок? Думаю, что да. А сильно состав [исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»] Вадим Романов менять не будет, потому что не в силах сейчас это сделать, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка за аналогичное количество игр.