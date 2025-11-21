«Торпедо» проиграло «Волге» и продолжит оставаться в зоне вылета Первой лиги

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин из Смоленска. Матч закончился победой столичной команды со счётом 2:0.

Счёт матча открыл полузащитник хозяев Кирилл Фольмер уже на шестой минуте матча. Нападающий Дмитрий Каменщиков удвоил преимущество команды из Ульяновска на 18-й минуте.

«Волга» набрала 21 очко и поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. «Торпедо» с 18 очками продолжает оставаться в зоне вылета, отставая от спасительного места на одно очко.