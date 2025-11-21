Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Волга Ул – Торпедо М, результат матча 21 ноября 2025, счет 2:0, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» проиграло «Волге» и продолжит оставаться в зоне вылета Первой лиги
Комментарии

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин из Смоленска. Матч закончился победой столичной команды со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Фольмер – 6'     2:0 Каменщиков – 18'    

Счёт матча открыл полузащитник хозяев Кирилл Фольмер уже на шестой минуте матча. Нападающий Дмитрий Каменщиков удвоил преимущество команды из Ульяновска на 18-й минуте.

«Волга» набрала 21 очко и поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. «Торпедо» с 18 очками продолжает оставаться в зоне вылета, отставая от спасительного места на одно очко.

Календарь Первой лиги сезона-2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/26
