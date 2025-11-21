Дивеев ответил, есть ли у него шансы на продолжение карьеры в Европе

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что полузащитникам сборной России Матвею Кисляку и Алексею Батракову стоит попробовать силы в европейском футболе в случае предоставления подобной возможности. Также 26-летний игрок ответил, есть ли у него шансы продолжить карьеру в Европе.

«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим. Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».

Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

