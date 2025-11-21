Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев ответил, есть ли у него шансы на продолжение карьеры в Европе

Дивеев ответил, есть ли у него шансы на продолжение карьеры в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что полузащитникам сборной России Матвею Кисляку и Алексею Батракову стоит попробовать силы в европейском футболе в случае предоставления подобной возможности. Также 26-летний игрок ответил, есть ли у него шансы продолжить карьеру в Европе.

«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим. Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».

Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Уже на улицу тяжело выходить, страшно». Игрок ЦСКА Дивеев — о попытке похищения Мостового

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android