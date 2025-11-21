«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Дембеле, Дуэ и Хакими

«ПСЖ» на официальном сайте поделился информацией о текущем состоянии здоровья нападающих Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и защитника Ашрафа Хакими.

«Усман Дембеле находится на завершающей стадии восстановления. Ашраф Хакими и Дезире Дуэ продолжают индивидуальную реабилитационную работу», — написано в заявлении клуба.

Дембеле восстанавливается после травмы берцовой кости, полученной в начале ноября. Дуэ проходит реабилитацию после того как в конце октября повредил подколенное сухожилие. Хакими вывихнул лодыжку в столкновении с нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом в очном матче команд в Лиге чемпионов, который состоялся 4 ноября.

