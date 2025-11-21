Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Дембеле, Дуэ и Хакими

«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Дембеле, Дуэ и Хакими
Комментарии

«ПСЖ» на официальном сайте поделился информацией о текущем состоянии здоровья нападающих Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и защитника Ашрафа Хакими.

«Усман Дембеле находится на завершающей стадии восстановления. Ашраф Хакими и Дезире Дуэ продолжают индивидуальную реабилитационную работу», — написано в заявлении клуба.

Дембеле восстанавливается после травмы берцовой кости, полученной в начале ноября. Дуэ проходит реабилитацию после того как в конце октября повредил подколенное сухожилие. Хакими вывихнул лодыжку в столкновении с нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом в очном матче команд в Лиге чемпионов, который состоялся 4 ноября.

Материалы по теме
«Я просто импровизировал». Дембеле — о своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android