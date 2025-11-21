Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, состоялся первый матч в рамках 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Первой лиги 21 ноября:

«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Москва – 2:0

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», в активе которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 39 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак»: у первых 34 очка, у вторых — 33. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками. У «Торпедо» после сегодняшнего поражения по-прежнему в активе 18 очков, клуб находится в зоне вылета.