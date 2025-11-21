Бывший вратарь «Динамо» Шунин поделился впечатлениями от стажировки в «Балтике»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий на тему прохождения практики на базе калининградской «Балтики». Ранее экс-футболист завершил обучение по программе «Спортивный менеджмент» в РФС.

— Как появился вариант со стажировкой в «Балтике»? Чем он вас заинтересовал?

— После обучения в академии РФС появилась возможность приехать в Калининград на стажировку в «Балтику». Посчитал, что это отличный вариант — мне нужно практиковаться и применять свои знания в футбольном клубе. Мы пообщались с генеральным директором Равилем Измайловым, спортивным директором Арменом Маргаряном. Они провели экскурсию по всем объектам: офис, стадион, академия. Рассказали, как работает селекционная служба. С начала сезона «Балтика» показывает хороший футбол и результат — наверное, даже вопреки. Есть аспекты, в которых клубу нужно добавлять.

— Расскажите подробнее о стажировке. Чему научились, что смогло удивить?

— «Балтика» только в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу. У клуба очень хороший стадион, прекрасные болельщики, симпатичный матчдэй. Руководство много делает для развития клуба, но есть куда расти. Это касается и взаимодействия с медиа, и мерчендайзинга, и других аспектов.

Мы пообщались и по поводу инфраструктуры. У команды одно футбольное поле, на котором она тренируется. Оно находится в часе езды от города — для Калининграда это достаточно большое расстояние. Нет базы, где можно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к матчам — сборы проводятся в Новогорске.

— Разница с «Динамо» ощущается?

— У клубов совершенно разные бюджеты. Я провёл в «Динамо» 17 лет и вижу разницу. Сейчас «Динамо» активно развивается во многих направлениях. Не говорю про результаты в этом сезоне — речь о стратегии. Много сил и средств направляется на маркетинг, PR, мерчендайзинг. Организация матчдэя тоже играет большую роль — людям приятно приходить на стадион, где есть тёплый контур. Там можно погреться, выпить чашечку кофе, а детям поиграть с аниматорами.

У «Балтики» большой потенциал для развития. Есть ключевой спонсор «Ростех» — при стабильном финансировании стратегию реализовать легче. Интересно было оказаться внутри клуба и понять, как я могу способствовать его развитию, — приводит слова Шунина Sport24.