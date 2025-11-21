Скидки
Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»

Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»
Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин обратился к футболистам бело-голубых и пообещал, что оставит Ролана Гусева на посту главного тренера команды, если она победит в оставшихся четырёх матчах в 2025 году.

«Хотел бы, чтобы вы поддержали Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера — будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей — мы «Динамо», это самое главное», — сказал Степашин в видео, опубликованном пресс-службой бело-голубых в телеграм-канале.

До конца года «Динамо» сыграет в Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо», «Ахматом» и «Спартаком». В Фонбет Кубке России — с «Зенитом».

Радимов рассказал о главном противоречии в работе Гусева после ухода Карпина из «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

