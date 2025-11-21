Максименко высказался о мнении, что он плохо отражает пенальти

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на мнение, что он не лучшим образом отражает 11-метровые удары.

– Ещё один стереотип о тебе — низкий % отражённых пенальти. Есть что сказать на эту тему?

– На каждый матч есть план. Анализируем со штабом тех, кто чаще исполняет пенальти. Определяем, куда конкретный игрок обычно бьёт. Перед ударом принимаю решение, куда прыгнуть. Вот и всё. К сожалению, почти всегда, когда я отражал пенальти, нам в итоге всё равно забивали с добивания. Наверное, это влияет на восприятие.

– Так и есть: так было в пяти из шести случаев. Для сравнения: Селихов отразил 11-метровые всего дважды, но оба раза очень памятны — в Лестере и Варшаве. Кстати, как отреагировал на сейв Помазуна в кубковом матче с «Локо»?

– Красавчик! Это был важный момент, ведь счёт мог стать 3:2. Если намекаете на внутреннюю конкуренцию и наши отношения внутри вратарской бригады, у нас отличный микроклимат. Да, мы не близкие друзья за пределами поля, это и необязательно, — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне вратарь «Спартака» принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

