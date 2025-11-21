Скидки
«Это наш человек!» Игрок «Арсенала» Эберечи Эзе — о знакомстве с Майклом Олисе

«Это наш человек!» Игрок «Арсенала» Эберечи Эзе — о знакомстве с Майклом Олисе
Нападающий лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе высказался о вингере «Баварии» Майкле Олисе, с которым ранее они вместе выступали за «Кристал Пэлас».

«Уже играл с Майклом примерно за шесть месяцев до его перехода в «Кристал Пэлас», мне довелось с ним пообщаться. Ему тогда вроде было 17 лет. Тогда увидел его впервые и подумал: «Вот это игрок!» Однажды, когда он уже перешёл в «Кристал Пэлас», пересеклись в процедурном кабинете, я спросил: «Почему ты решил перейти к нам?»

Тогда мы ещё не были друзьями, но ладили друг с другом. Помню, как в какой-то момент он стал говорить, а я подумал: «Да, это наш человек!» Со временем стало видно, каковы наши взаимоотношения, мы с ним очень похожи в плане движения вперёд и стремления к лучшему. В нём тоже это есть», — сказал Эзе в интервью для Goal.com.

