Футбол Новости

В «Зените» рассказали, как проходит восстановление Кассьерры после травмы

В «Зените» рассказали, как проходит восстановление Кассьерры после травмы
Комментарии

В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» поделились информацией о восстановлении нападающего Матео Кассьерры после травмы, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0). Сообщалось, что колумбийский игрок получил повреждение икроножной мышцы.

«Кассьерра продолжает реабилитацию, тренировки пока идут по индивидуальной программе. Восстановление после травмы идёт в плановом режиме. Есть вероятность. что на следующей неделе Матео приступит к тренировкам в общей группе», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Зенита».

