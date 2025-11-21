«Акрон» — «Сочи»: Сааведра забил второй гол гостей на 56-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте полузащитник Игнасио Сааведра укрепил преимущество гостей.

Ранее, на 35-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Антон Зиньковский.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан восемь очков.

Лидирует в чемпионате России с 33 набранными очками «Краснодар». ЦСКА занимает второе место, заработав 33 очка. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).

