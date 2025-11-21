Нападающий «Арсенала» Эзе: Матета верит в свои силы, у него всё получается

Нападающий лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе поделился впечатлениями от выступления за «Кристал Пэлас» вместе с Жан-Филиппом Матета.

«Думал ли я, что Матета станет таким игроком, которым является сейчас? Нет. У каждого футболиста есть определённый уровень мастерства и сильные стороны. Качества Жан-Филиппа вы и сами видели. Что же касается меня, в нём я вижу родственный для себя менталитет.

Вряд ли вы увидите это так, как это воспринимаю я. Но по его разговорам во время тренировок и по тому, что он говорил о себе, можно понять, что он верит в свои силы. Поэтому, как по мне, когда кто-то так говорит, вы понимаете, что это возможно, верите в это (вероятно, речь о вере Матета в игру за сборную Франции. — Прим. «Чемпионата»). Отрадно видеть прогресс Матета, ведь это ещё одна история из разряда «я это сделаю, и ты всё увидишь… Неважно, верят ли в меня, я смогу».

И у него действительно получается, этому рад. Мне всегда нравится с ним разговаривать», — сказал Эзе в интервью для Goal.com.