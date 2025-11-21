Чемпионат России – 2025/2026 по футболу: результаты на 21 ноября, календарь, таблица

Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 21 ноября, календарь, таблица

21 ноября в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча 16-го тура РПЛ на 21 ноября:

«Акрон» — «Сочи» — 3:2.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 30 очками.

В зоне прямого вылета находятся «Пари НН», который набрал восемь очков в 15 встречах, а также «Сочи» с восемью очками после 16 матчей. В зоне переходных игр располагаются «Оренбург» (11) и «Крылья Советов» (14).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

