Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Сочи»: Бокоев вывел хозяев вперёд на 80-й минуте
В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

На 80-й минуте защитник Марат Бокоев вывел красно-чёрных вперёд.

Ранее, на 35-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Антон Зиньковский. На 56-й минуте полузащитник Игнасио Сааведра укрепил преимущество гостей. На 63-й минуте полузащитник Дмитрий Пестряков сократил отставание «Акрона». На 65-й минуте Пестряков оформил дубль.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан восемь очков.

Самые титулованные футбольные клубы России:

