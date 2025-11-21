«Акрон» — «Сочи»: Бокоев вывел хозяев вперёд на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте защитник Марат Бокоев вывел красно-чёрных вперёд.

Ранее, на 35-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Антон Зиньковский. На 56-й минуте полузащитник Игнасио Сааведра укрепил преимущество гостей. На 63-й минуте полузащитник Дмитрий Пестряков сократил отставание «Акрона». На 65-й минуте Пестряков оформил дубль.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан восемь очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: