Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Эр-Рияд, результат матча 21 ноября 2025, счет 2:1, 9-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» в меньшинстве обыграл «Эр-Рияд» в матче чемпионата Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Эр-Рияд». Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Бензема – 24'     2:0 Аль-Хайбари – 42'     2:1 Силла – 77'    
Удаления: Диаби – 73' / нет

Счёт открыл Карим Бензема на 24-й минуте матча. Защитник гостей Мохаммед Аль-Хайбари удвоил преимущество хозяев на 42-й минуте, забив мяч в свои ворота. Во втором тайме на 77-й минуте встречи Мамаду Силла сократил отставание в один мяч. «Аль-Иттихад» играл в меньшинстве с 73-й минуты, красную карточку получил Мусса Диаби.

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Эр-Рияд» располагается на 13-й строчке, у команды восемь набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (24).

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
