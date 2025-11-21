«Аль-Иттихад» в меньшинстве обыграл «Эр-Рияд» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Эр-Рияд». Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт открыл Карим Бензема на 24-й минуте матча. Защитник гостей Мохаммед Аль-Хайбари удвоил преимущество хозяев на 42-й минуте, забив мяч в свои ворота. Во втором тайме на 77-й минуте встречи Мамаду Силла сократил отставание в один мяч. «Аль-Иттихад» играл в меньшинстве с 73-й минуты, красную карточку получил Мусса Диаби.

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Эр-Рияд» располагается на 13-й строчке, у команды восемь набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (24).