Филипп Лам назвал наиболее подходящую для Йозуа Киммиха позицию на поле

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился мнением относительно оптимальной игровой позиции для футболиста мюнхенцев Йозуа Киммиха, который ранее выступал в качестве полузащитника, а в последних матчах национальной команды Германии примерил на себя роль защитника.

«Моя ситуация [во время чемпионата мира — 2014] была немного иной, поскольку Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира возвращались после длительных травм. Поэтому сначала я играл в полузащите, а затем вернулся на позицию крайнего защитника, потому что так было лучше для команды.

Честно говоря, вижу его на позиции «восьмёрки», а рядом с ним игрока на позиции «шестёрки». Это было бы оптимальное место для Йозуа Киммиха. Конечно, футболисту полезно играть на одной позиции дольше, в том числе и ради комфорта команды. Но всегда есть исключения, Йозуа Киммих доказал, что может играть на обеих позициях на высоком уровне», — приводит слова Лама Sport Bild.