Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филипп Лам назвал наиболее подходящую для Йозуа Киммиха позицию на поле

Филипп Лам назвал наиболее подходящую для Йозуа Киммиха позицию на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился мнением относительно оптимальной игровой позиции для футболиста мюнхенцев Йозуа Киммиха, который ранее выступал в качестве полузащитника, а в последних матчах национальной команды Германии примерил на себя роль защитника.

«Моя ситуация [во время чемпионата мира — 2014] была немного иной, поскольку Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира возвращались после длительных травм. Поэтому сначала я играл в полузащите, а затем вернулся на позицию крайнего защитника, потому что так было лучше для команды.

Честно говоря, вижу его на позиции «восьмёрки», а рядом с ним игрока на позиции «шестёрки». Это было бы оптимальное место для Йозуа Киммиха. Конечно, футболисту полезно играть на одной позиции дольше, в том числе и ради комфорта команды. Но всегда есть исключения, Йозуа Киммих доказал, что может играть на обеих позициях на высоком уровне», — приводит слова Лама Sport Bild.

Материалы по теме
Йозуа Киммих сыграл 100-й матч в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android